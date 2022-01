Cara | Sienna e un altro amico serata pansessuale

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono migliori amiche da tempo, ma potrebbero essere anche qualcosa di più.Miller, 40 anni, eDelevigne, 29, venerdì sera hanno trascorso unainsieme al celebre Temple Bar di New York, locale cult della metropoli recentemente riaperto sotto nuovi proprietari, in compagnia di alcuni amici. Lo stile diMiller guarda le foto E qui, tra una chiacchierata e qualche risata, forse complici i cocktail che il gruppo ha ordinato a nastro, le due si sono lasciate andare ad una serie di baci appassionati tra di loro ...

redazionerumors : Cara Delevingne e Sienna Miller sono più che amiche? #caradelevigne #siennamiller -

Ultime Notizie dalla rete : Cara Sienna

Io Donna

An Imperfect Murder - Un delitto imperfetto Thriller di James Toback con Alec Baldwin eMiller. New York: un'attrice di successo uccide per legittima difesa il suo fidanzato ...anno ancora...... ore 21:15 su Sky Cinema Uno Alec Baldwin eMiller in un thriller. Un'attrice di successo ... Life in a Year " Un anno ancora, ore 21:00 su Sky Cinema Romance Drama conDelevigne , Cuba ...S ono migliori amiche da tempo, ma potrebbero essere anche qualcosa di più. Sienna Miller, 40 anni, e Cara Delevigne, 29, venerdì sera hanno trascorso una serata insieme al celebre Temple Bar di New Y ...Marshanda kerap membagikan momen kebersamaannya dengan sang buah hati, Sienna Ameerah Kasyafani. Kebersamaan mereka pun bikin gemas karena mirip seperti kakak adik sedang bermain bersama.