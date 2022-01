Calcio, rissa tra tifosi ad Ischia: agente ferito (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tafferugli tra tifosi ieri pomeriggio ad Ischia, prima dell’inizio della partita tra la squadra locale e la Puteolana, valevole per il campionato regionale di Eccellenza: frange di tifosi delle due compagini sono venute a contatto all’esterno dello stadio Mazzella dando vita ad una rissa. Sono intervenuti gli uomini del commissariato della Polizia di Stato di Ischia che hanno separato i supporter delle due squadre sebbene un agente abbia riportato ferite lievi. Nella giornata di oggi saranno visionati i filmati girati durante lo scontro e per i responsabili sarà richiesta l’emissione di Daspo, il divieto di accesso a manifestazioni sportive, da parte del Questore di Napoli L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tafferugli traieri pomeriggio ad, prima dell’inizio della partita tra la squadra locale e la Puteolana, valevole per il campionato regionale di Eccellenza: frange didelle due compagini sono venute a contatto all’esterno dello stadio Mazzella dando vita ad una. Sono intervenuti gli uomini del commissariato della Polizia di Stato diche hanno separato i supporter delle due squadre sebbene unabbia riportato ferite lievi. Nella giornata di oggi saranno visionati i filmati girati durante lo scontro e per i responsabili sarà richiesta l’emissione di Daspo, il divieto di accesso a manifestazioni sportive, da parte del Questore di Napoli L'articolo proviene da Anteprima24.it.

