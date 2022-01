Bari, vandali appiccano incendio nel parco di Japigia. Decaro: 'Guardate quanti danni!' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Quando ha saputo che le fiamme avevano distrutto i nuovi locali del parco di via Siponto, nel quartiere Japigia , il sindaco di Bari , Antonio Decaro , pur di domenica sera non ci ha pensato due ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 31 gennaio 2022) Quando ha saputo che le fiamme avevano distrutto i nuovi locali deldi via Siponto, nel quartiere, il sindaco di, Antonio, pur di domenica sera non ci ha pensato due ...

