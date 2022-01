Alternanza scuola-lavoro: i manganelli non fermano gli studenti, la protesta continua (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo le manganellate di venerdì 28 gennaio agli studenti di a Torino, Milano e Napoli che, dopo la morte durante uno stage di Lorenzo Parelli, chiedevano l’abolizione dell’Alternanza scuola-lavoro (P.C.t.o.) ieri il governo ha confermato che nulla cambierà. il contestato obbligo dell’Alternanza scuola lavoro sarà uno degli oggetti dell’esame di maturità di quest’anno. Stando alle indiscrezioni circolate ieri sera sarà oggetto di un colloquio insieme all’educazione civica. Le cariche della polizia contro gli studenti sono diventate, tardivamente, un caso per … continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo le manganellate di venerdì 28 gennaio aglidi a Torino, Milano e Napoli che, dopo la morte durante uno stage di Lorenzo Parelli, chiedevano l’abolizione dell’(P.C.t.o.) ieri il governo ha confermato che nulla cambierà. il contestato obbligo dell’sarà uno degli oggetti dell’esame di maturità di quest’anno. Stando alle indiscrezioni circolate ieri sera sarà oggetto di un colloquio insieme all’educazione civica. Le cariche della polizia contro glisono diventate, tardivamente, un caso per …L'articolo proviene da il manifesto.

fattoquotidiano : Alternanza scuola-lavoro, “occasione” o “sfruttamento”? La morte di Lorenzo Parelli mette a nudo i limiti del siste… - stanzaselvaggia : Oggi a Milano dei ragazzi pretestavano contro l’alternanza scuola/lavoro dopo la morte di Lorenzo. Hanno lanciato u… - stanzaselvaggia : “Questa notte non ho dormito, ero sotto shock”. “Io sono un ragazzo pacifico, non ho mai visto tanta violenza”. “La… - MauroCapozza : RT @salvinimi: #maturità2022 solo per chi ne esce vivo dalla alternanza scuola lavoro ?????????? Vogliamo più diritti per i nostri figli - insalatainbusta : RT @lara_0123: “Colloquio su alternanza scuola lavoro” e di cosa parlo se ho passato gli ultimi due anni in dad #maturita2022 https://t.… -