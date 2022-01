Al Bambin Gesù di Roma il Covid uccide una bimba di 2 anni (Di lunedì 31 gennaio 2022) All’Ospedale Bambin Gesù di Roma è morta Ginevra, una Bambina di appena due anni colpita dal Covid. La Bambina era originaria di Mesoraca, in provincia di Crotone. Ginevra era stata trasferita al Bambin Gesù dall’ospedale di Catanzaro ma era arrivata già in gravi condizioni. La Bambina infatti presentava febbre alta e problemi respiratori dovuti alla L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) All’Ospedalediè morta Ginevra, unaa di appena duecolpita dal. Laa era originaria di Mesoraca, in provincia di Crotone. Ginevra era stata trasferita aldall’ospedale di Catanzaro ma era arrivata già in gravi condizioni. Laa infatti presentava febbre alta e problemi respiratori dovuti alla L'articolo

Advertising

GianniP23898215 : @firewall76 @manginobrioches @AurelianoStingi @AlanPanassiti @marco_heffler @neghittoso @GandalfGrigioOf… - CarriaggioM : RT @LaCnews24: Nota dell'Azienda ospedaliera sul caso della piccola di due anni in cura prima a Crotone poi a Catanzaro, infine trasferita… - levrierog : RT @LaCnews24: Nota dell'Azienda ospedaliera sul caso della piccola di due anni in cura prima a Crotone poi a Catanzaro, infine trasferita… - LaCnews24 : Nota dell'Azienda ospedaliera sul caso della piccola di due anni in cura prima a Crotone poi a Catanzaro, infine tr… - Kentel_ : Una bambina è morta al Bambin Gesù di Roma per complicazioni da Covid. Era di Catanzaro. Ed è dovuta morire a 600km… -