A startup e PMI innovative 2,5 miliardi per transizione ecologica e digitale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Arriva una novità del Ministero dello Sviluppo Economico: nei giorni scorsi, il Ministro Giorgetti ha annunciato un pacchetto di misure per sostenere e rafforzare con oltre 2,5 miliardi di euro gli investimenti in startup e PMI innovative, al fine di favorire la crescita di un ecosistema di innovazione e accompagnare i processi di transizione ecologica e digitale. Come funzioneranno gli investimenti in startup e PMI innovative Secondo quanto annunciato dal MISE, sarà CDP Venture Capital Sgr, la controllata al 70% dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che ha il compito di attirare nuovi investitori, nazionali ed internazionali, e far crescere il mercato del venture capital in Italia. CDP Venture Capital avrà quindi a disposizione i 2 ... Leggi su fmag (Di lunedì 31 gennaio 2022) Arriva una novità del Ministero dello Sviluppo Economico: nei giorni scorsi, il Ministro Giorgetti ha annunciato un pacchetto di misure per sostenere e rafforzare con oltre 2,5di euro gli investimenti ine PMI, al fine di favorire la crescita di un ecosistema di innovazione e accompagnare i processi di. Come funzioneranno gli investimenti ine PMISecondo quanto annunciato dal MISE, sarà CDP Venture Capital Sgr, la controllata al 70% dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che ha il compito di attirare nuovi investitori, nazionali ed internazionali, e far crescere il mercato del venture capital in Italia. CDP Venture Capital avrà quindi a disposizione i 2 ...

