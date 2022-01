Traffico Roma del 30-01-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto nessun problema in queste ore sulle strade della capitale oggi 30 gennaio la seconda domenica ecologica della stagione invernale e non si potrà circolare all’interno della fascia verde tra le 7:30 e le 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 ad eccezione delle auto elettriche ibride GPL o metano euro 6 a benzina saranno esclusi dalla divieto anche i ciclomotori e motocicli Euro 2 ed Euro 3 con motore a 4 tempi Cambiamo argomento nella quartiere Nomentano per un evento alla dottoressa era chiusa alPiazza Caprera da via delle Alpi a via degli Appennini vietato il transito anche in via delle Alpi tra Piazza Caprera e via Malta attenzione alla segnaletica sul posto terminati i lavori ai binari del tram tra Viale Trastevere Gianicolense il tram 8 riprende regolare percorso possibile ...