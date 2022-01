Tom Holland compra a Zendaya una villa londinese da 3 milioni di sterline (Di domenica 30 gennaio 2022) Tom Holland ha comprato a Zendaya una villa da 3 milioni di sterline nel sud-ovest di Londra, dove andrà a convivere con la sua co-star di Spider-Man: No Way Home. Tom Holland, 25 anni, ha appena acquistato una proprietà di Richmond, nel sud-ovest di Londra, da ben tre milioni di sterline per Zendaya: la villa londinese, a quanto pare, è incredibilmente vicina alla casa dei genitori dell'attore britannico e anche alla sua casa d'infanzia situata a Kingston upon Thames. La coppia, che si è incontrata sul set di Spider-Man: Homecoming nel 2016, al momento sta pianificando una ristrutturazione da oltre 250.000 sterline prima di iniziare a convivere; il progetto sembra ... Leggi su movieplayer (Di domenica 30 gennaio 2022) Tomhato aunada 3dinel sud-ovest di Londra, dove andrà a convivere con la sua co-star di Spider-Man: No Way Home. Tom, 25 anni, ha appena acquistato una proprietà di Richmond, nel sud-ovest di Londra, da ben trediper: la, a quanto pare, è incredibilmente vicina alla casa dei genitori dell'attore britannico e anche alla sua casa d'infanzia situata a Kingston upon Thames. La coppia, che si è incontrata sul set di Spider-Man: Homecoming nel 2016, al momento sta pianificando una ristrutturazione da oltre 250.000prima di iniziare a convivere; il progetto sembra ...

