Stabilità, credibilità e reputazione. Cosa ci regala la riconferma della coppia Mattarella-Draghi (Di domenica 30 gennaio 2022) Enuncio un paradosso. L’Italia, attraverso il voto di ieri del Parlamento, ha dato un poderoso segnale di cambiamento, proprio confermando l’assetto istituzionale che le ha garantito, e la sta sospingendo ad avere, un ruolo di leadership nell’Unione europea. Non mutare la guida duale, saper resistere ad aspirazioni pur legittime di personalità e forze politiche, con una loro particolare visione del presente e futuro del Paese, è la testimonianza più convincente della maturità recentemente raggiunta in questi tempi difficili. L’Italia ha superato, non senza sofferenza e fibrillazioni, la logica di fazione. E il prevalere del “particulare” guicciardiniano, dannazione italica da epoche remote, ha lasciato il posto a quel senso di responsabilità, a un ethos comune, che viene prima della lotta politica e consente coesione sociale e slancio creativo a una ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 30 gennaio 2022) Enuncio un paradosso. L’Italia, attraverso il voto di ieri del Parlamento, ha dato un poderoso segnale di cambiamento, proprio confermando l’assetto istituzionale che le ha garantito, e la sta sospingendo ad avere, un ruolo di leadership nell’Unione europea. Non mutare la guida duale, saper resistere ad aspirazioni pur legittime di personalità e forze politiche, con una loro particolare visione del presente e futuro del Paese, è la testimonianza più convincentematurità recentemente raggiunta in questi tempi difficili. L’Italia ha superato, non senza sofferenza e fibrillazioni, la logica di fazione. E il prevalere del “particulare” guicciardiniano, dannazione italica da epoche remote, ha lasciato il posto a quel senso di responsabilità, a un ethos comune, che viene primalotta politica e consente coesione sociale e slancio creativo a una ...

