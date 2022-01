Sanremo 2022 | Junior Cally contro Highsnob | «Al Festival con un mio brano Poveraccio | finito il Festival torni un fallito»

(Di domenica 30 gennaio 2022)L’ex “cantante mascherato” lancia la prima polemica musicale di. Il rapper, in gara al2020, ha accusato il collega– tra i big di quest’anno assieme a Hu – di aver presentato unscritto da lui e intitolato Abbi cura di te. L’attacco dell’artista romano è arrivato tramite una canzone di “dissing” composta per l’occasione: Caro Mike. Nel pezzo di sfida,si scaglia pesantementel’artista avellinese definendolo “un“. “Con che coraggio hai portato aun, frate, scritto da me. Sei un ...

Sei un poveraccio": a due giorni dall'inizio diJunior Cally , all'anagrafe Antonio Signore, parte all'attacco di Michele Matera in arte Mike Highsnob, che parteciperà al Festival in ...... alle prese con gli ultimi preparativi per il Festival di, che come preannunciato attraverso le pagine social del programma farà un annuncio sul Festival che avrà inizio martedì 1 ...Spazio alla musica, a pochi giorni dalla partenza del 'Festival di Sanremo 2022' torna il talk 'Tutti pazzi per Sanremo' che vede un parterre ricco di ospiti e star della musica italiana; tra questi R ...Emma Marrone sarà in gara al Festival di Sanremo con Ogni volta così. Emma torna dopo dieci anni dal suo ultimo Festival di Sanremo in gara come artista. Un’artista poliedrica che non si è risparmiata ...