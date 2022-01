Sampdoria, accordo totale per Supryaga: le cifre dell’affare (Di domenica 30 gennaio 2022) accordo totale tra la Sampdoria e la Dinamo Kiev per il trasferimento di Vlayslav Supryaga: i dettagli dell’affare Vladyslav Supryaga sarà presto un calciatore della Sampdoria. A quanto riporta Sky Sport la trattativa sarebbe arrivata al tanto agognato scambio di documenti. Supryaga avrebbe già svolto una parte delle visite mediche in Ucraina e sarebbe atteso nella giornata di domani in Italia. Sempre a quanto riporta Sky Sport, l’accordo sarebbe sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 7.5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022)tra lae la Dinamo Kiev per il trasferimento di Vlayslav: i dettagliVladyslavsarà presto un calciatore della. A quanto riporta Sky Sport la trattativa sarebbe arrivata al tanto agognato scambio di documenti.avrebbe già svolto una parte delle visite mediche in Ucraina e sarebbe atteso nella giornata di domani in Italia. Sempre a quanto riporta Sky Sport, l’sarebbe sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 7.5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Sampdoria, accordo per #Supryaga - sampdoria : ?? | OFFICIAL #Ihattaren: risolto con la @juventusfc l'accordo di cessione temporanea. - CalcioNews24 : #Sampdoria, accordo totale per l'arrivo di #Supryaga ? - Cucciolina96251 : RT @RaimondoDM: ???? La #Sampdoria ha comunicato la risoluzione del contratto di Mohamed Ihattaren. Va all'#Ajax, accordo con la #Juventus p… - SampNews24 : #Supryaga #Sampdoria, accordo totale: le cifre e i dettagli del trasferimento -