Reggio Emilia | scoppia un incendio in casa | morti due bambini | fratello e sorella di 8 e 7 anni Salvi i genitori

Advertising

poliziadistato : Una buona serata dalle nostre Volanti a Reggio Emilia #essercisempre #29gennaio - Agenzia_Ansa : Sono due bambini, fratelli maschio e femmina di 8 e 7 anni di una famiglia di origine pakistana, le vittime dell'in… - SkyTG24 : Incendio in una casa nel Reggiano, due ragazzi muoiono tra le fiamme - _DAGOSPIA_ : DUE FRATELLI DI 7 E 8 ANNI, SONO MORTI NELL’INCENDIO DI UNA PALAZZINA A FABBRICO, A REGGIO EMILIA… - PallacReggiana : GAMEDAY ???? 18^Giornata @LegaBasketA UnipolSai @DerthonaBasket ?? UNAHOTELS Reggio Emilia ?? 17:00 ??PalaEnergica Pao… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia

... a causa di un malfunzionamento di un termoconvettore a gas Sono due fratellini di 7 e 8 anni le vittime dell'esplosione avvenuta ieri sera in un'abitazione a Fabbrico, in provincia di. ...ADV Alle 21.45 di ieri, 29 gennaio, i Vigili del Fuoco disono intervenuti per un vasto incendio divampato in un'abitazione a due piani, in via Matteotti nel centro di Fabbrico. Le squadre giunte in posto hanno trovato fiamme alte in uscita da ...I due fratellini morti avevano 7 e 8 anni, in salvo i genitori e altri 2 fratelli. Sono tutti di origine pakistana. Aperta un'inchiesta. Tragedia a #Fabbrico ...Due fratellini di 7 e 8 anni hanno perso la vita in un incendio divampato nella loro abitazione, un appartamento diviso su due piani, a Fabbrico, in provincia ...