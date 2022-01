Reggio Emilia | in fiamme un’abitazione di due piani | muoiono due bambini di 7 e 8 anni Intossicati i genitori

(Di domenica 30 gennaio 2022) È stata probabilmente l’esplosione di una bombola di gas a scatenare l’incendio che ha avvoltodi duea Fabbrico, in provincia di, uccidendo duedi 7 e 8. Nell’edificio abitava infatti una famiglia di origine pakistana e i due, tratti in salvo dai Vigili del Fuoco, sono stati portati in ospedale a causa di un’intossicazione. L’incendio è divampato intorno alle 22 di sabato e rapido è stato l’intervento dei pompieri che sono riusciti a estrarre dall’edificio due persone. Niente da fare, però, per i due piccoli che sono rimasti all’interno dell’edificio. I sopravvissuti sono stati immediatamente soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in ospedale in elisoccorso. Adesso, sul posto si trovano i carabinieri che ...

Advertising

poliziadistato : Una buona serata dalle nostre Volanti a Reggio Emilia #essercisempre #29gennaio - Agenzia_Ansa : Sono due bambini, fratelli maschio e femmina di 8 e 7 anni di una famiglia di origine pakistana, le vittime dell'in… - SkyTG24 : Incendio in una casa nel Reggiano, due ragazzi muoiono tra le fiamme - CatelliRossella : Reggio Emilia, il pediatra Volta: «Non ha senso mandare in quarantena gli alunni vaccinati o guariti»… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Sono due bambini, fratelli maschio e femmina di 8 e 7 anni di una famiglia di origine pakistana, le v… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia

... a causa di un malfunzionamento di un termoconvettore a gas Sono due fratellini di 7 e 8 anni le vittime dell'esplosione avvenuta ieri sera in un'abitazione a Fabbrico, in provincia di. ...ADV Alle 21.45 di ieri, 29 gennaio, i Vigili del Fuoco disono intervenuti per un vasto incendio divampato in un'abitazione a due piani, in via Matteotti nel centro di Fabbrico. Le squadre giunte in posto hanno trovato fiamme alte in uscita da ...Il malfunzionamento di un termoconvettore a gas si ipotizza sia all'origine della paurosa e tragica esplosione che in un'abitazione di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, ha provocato la morte di ...I due fratellini morti avevano 7 e 8 anni, in salvo i genitori e altri 2 fratelli. Sono tutti di origine pakistana. Aperta un'inchiesta. Tragedia a #Fabbrico ...