Quirinale | Borghi | ' Pd proporrà legge | no a capi dei Servizi a cariche istituzionali' Adnkronos 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 gennaio 2022) () - "La vicenda insegna inanzitutto che c'è un problema di cultura istituzionale in alcuni partiti. Fortunatamente vi sono ancora degli anticorpi che hanno agito in questa vicenda. L'Italia non è l'Egitto, con tutto il rispetto per l'Egitto, dove il capo deiè diventato presidente. Ma questi anticorpi senza vaccino -cioè la- rischiano di perdere efficacia". "Ora facciamo abbassare le polveri e sedimentare l'acqua torbida, quando l'acqua non sarà più torbida sarà chiaro a tutta l'opinione pubblica come sono andate le cose. E si pone il tema di un intervento legislativo, anche a tutela degli apparati di sicurezza affinchè non siano mai più strumentalizzati", sottolinea. "Aggiungo che proprio perchè questi apparati svolgono un lavoro di grande delicatezza, non meritano di esser infilati in ...