Pallanuoto femminile | Serie A1 2022 | Pallanuoto Trieste-L’Ekipe Orizzonte 10-27 Etnee ancora vittoriose

(Di domenica 30 gennaio 2022) Oggi, domenica 30 gennaio, laA1 2021-diha visto disputarsi un altro recupero, ovvero10-27 (6a giornata). Le, scese in acqua a poche ore dalla vittoria in quel di Verona maturata ieri sera, puntellano il quarto posto in classifica.Catania, infatti, con due gare in meno, sale a quota 15, portandosi a -4 dalla formazione scaligera. Le giuliane, invece, restano al sesto posto con 9 punti, ma devono recuperare un altro match. Restano infattiquattro recuperi da fissare. TABELLINO...

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile

...- Iren Genova Quinto 10giornata Domenica 6 febbraio 18.00 AN Brescia - Pro Recco A1...Orizzonte Arbitri Ferrari e Brasiliano 6giornata Domenica 30 gennaio - Trieste (Bianchi) 11.30..., serie A2: campionato al via, Rari Nantes Imperia ai nastri di partenza 'Non abbiamo mai smesso di allenarci - dichiara Sowe - Non vedevamo l'ora di cominciare poi purtroppo con ...Dopo i 16 gol a Verona di sabato, l'Ekipe Orizzonte si sposta verso est di 250 km e, al Centro Federale Bruno Bianchi, senza riposo travolge la Pallanuoto Trieste per 27-10. Seconda vittoria consecuti ...Il nuovo anno dell’Ekipe Orizzonte inizia con un successo in campionato delle catanesi, che stasera hanno espugnato il campo del CSS Verona con un netto 16-11. Tre punti importanti e incoraggianti per ...