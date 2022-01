Milan, trovato in Liga l’erede di Ibrahimovic! (Di domenica 30 gennaio 2022) Con buona pace di quello che Zlatan Ibrahimovic pensi di sé, l’età anagrafica non mente ed il Milan sta valutando alcuni profili per sostituirlo la prossima estate. Isak Real SociedadUno di questi, per uno strano caso del destino, è proprio un suo connazionale a cui più volte è stata impressa la dicitura di suo erede: stiamo parlando di Isak, giovane attaccante della Real Sociedad che si sta mettendo in luce in questi anni nella Lega. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Con buona pace di quello che Zlatan Ibrahimovic pensi di sé, l’età anagrafica non mente ed ilsta valutando alcuni profili per sostituirlo la prossima estate. Isak Real SociedadUno di questi, per uno strano caso del destino, è proprio un suo connazionale a cui più volte è stata impressa la dicitura di suo erede: stiamo parlando di Isak, giovane attaccante della Real Sociedad che si sta mettendo in luce in questi anni nella Lega. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. VINCENZO BONIELLO

Advertising

mirabeack : Dato che qualcuno parla di Longoni. Ho trovato questa interessante intervista di qualche anno fa. Deve essere un ca… - Gazzettino : Trovato morto in casa l'avvocato Tommaso Milan: aveva 49 anni - scuroscuroscuro : RT @STOCALCIO1: ???? Romain #Faivre non diventerà un giocatore del #Milan: Il trequartista del #Brest, accostato ai rossoneri la scorsa estat… - STOCALCIO1 : ???? Romain #Faivre non diventerà un giocatore del #Milan: Il trequartista del #Brest, accostato ai rossoneri la scor… - Mikkimo4 : @fra_macri @AlbertMotta82 Ci sarà per forza un’altra proprietà. Elliot si è trovato il Milan fra le mani, non di ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan trovato Calciomercato Milan, due club si defilano: futuro più incerto Il Milan a fine stagione farà un bilancio all'interno della propria rosa, indicando chi merita la ... Senza dimenticare quei calciatori in scadenza di contratto e che ancora non hanno trovato una ...

Faivre al Lione con Paquetá: il Milan non molla Lang Commenta per primo Niente Milan per Romain Faivre. Il trequartista francese classe 1998 è destinato al Lione, dove raggiungerà l'ex rossonero Lucas Paquetá . Il club del presidente Aulas ha trovato l'accordo col Brest sulla ...

Milan, trovato l’erede di Kessie in Serie A: anticipo all’Inter Calcio mercato web Milan, Giroud: "Serie A o Premier? Qui gli arbitri fischiano per contatti molto più leggeri" Olivier Giroud ha rilasciato un'intervista a "Colinterview - Oh My Goal": "La mia integrazione in Italia è stata favorita anche dal fatto che ci sono diversi giocatori che parlano francese, ho trovato ...

Gazzetta - Milan, un colpo milionario per i gol del futuro La Gazzetta dello Sport in edicola stamane si interroga sull’attacco del Milan, che nei prossimi mesi potrebbe perdere un elemento prezioso se Ibrahomovic, in accordo con il club, decidesse ...

Ila fine stagione farà un bilancio all'interno della propria rosa, indicando chi merita la ... Senza dimenticare quei calciatori in scadenza di contratto e che ancora non hannouna ...Commenta per primo Nienteper Romain Faivre. Il trequartista francese classe 1998 è destinato al Lione, dove raggiungerà l'ex rossonero Lucas Paquetá . Il club del presidente Aulas hal'accordo col Brest sulla ...Olivier Giroud ha rilasciato un'intervista a "Colinterview - Oh My Goal": "La mia integrazione in Italia è stata favorita anche dal fatto che ci sono diversi giocatori che parlano francese, ho trovato ...La Gazzetta dello Sport in edicola stamane si interroga sull’attacco del Milan, che nei prossimi mesi potrebbe perdere un elemento prezioso se Ibrahomovic, in accordo con il club, decidesse ...