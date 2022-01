Loretta Goggi contro il body shaming: “Io sono tosta, ma penso ai più deboli” (Di domenica 30 gennaio 2022) Attaccata ferocemente sui social dopo la sua esibizione all’Arena di Verona, l’artista non vuole stare al perfido gioco degli haters e molla i socia network “Non lo faccio solo per me, che sono una ‘tosta’, ma per tutte le donne e gli uomini che subiscono il body shaming”. Loretta Goggi ha lasciato i social, offesa per i commenti feroci che le sono stati rivolti dopo la sua esibizione all’Arena di Verona, l’artista ha deciso di non stare al perfido gioco degli haters e di farsi da parte, salutando per sempre Facebook e affini: “Non lo faccio solo per me, che sono una ‘tosta’, ma per tutte le donne e gli uomini che subiscono il body shaming”, Loretta Goggi perché è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) Attaccata ferocemente sui social dopo la sua esibizione all’Arena di Verona, l’artista non vuole stare al perfido gioco degli haters e molla i socia network “Non lo faccio solo per me, cheuna ‘’, ma per tutte le donne e gli uomini che subiscono il”.ha lasciato i social, offesa per i commenti feroci che lestati rivolti dopo la sua esibizione all’Arena di Verona, l’artista ha deciso di non stare al perfido gioco degli haters e di farsi da parte, salutando per sempre Facebook e affini: “Non lo faccio solo per me, cheuna ‘’, ma per tutte le donne e gli uomini che subiscono il”,perché è ...

