Liverpool, è fatta per il grande colpo in difesa! (Di domenica 30 gennaio 2022) Anche in Inghilterra il mercato, così come in Italia, sta vivendo le sue ultime convulse ore di mercato e la notizia di oggi è il colpo siglato dal Liverpool di Jurgen Klopp. Luis Diaz PortoI Reds hanno chiuso infatti per il difensore colombiano del Porto Luis Diaz, il quale è già sbarcato nel Merseyside per firmare il contratto che lo legherà al Liverpool fino al 2027. Le cifre: 40 milioni più 20 di bonus ai lusitani. Fonte Sky Sport. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Anche in Inghilterra il mercato, così come in Italia, sta vivendo le sue ultime convulse ore di mercato e la notizia di oggi è ilsiglato daldi Jurgen Klopp. Luis Diaz PortoI Reds hanno chiuso infatti per il difensore colombiano del Porto Luis Diaz, il quale è già sbarcato nel Merseyside per firmare il contratto che lo legherà alfino al 2027. Le cifre: 40 milioni più 20 di bonus ai lusitani. Fonte Sky Sport. VINCENZO BONIELLO

Advertising

GiovaB95 : La proprietà del Liverpool ha visto che mane era rotto e si è fatta trovare pronta - CalcioOggi : LIVE Calciomercato. Liverpool, che colpo: è fatta per Luis Diaz - La Gazzetta dello Sport - MerdaPer : @massycherubin @acffiorentina @giannattasius Fatta la figura di melma sotto il post di Nicolò Schira del 5 ottobre,… - VerdadSir : @_treacherous_13 Immaginatevi Bobby Gagliardini che entrando ad Anfield tocca lo stessa nella passerella e sforna u… - DiUbriachi : Dragusin pronto a trasferirsi per 6 mesi in prestito alla Salernitana, probablemente anche Kaio Jorge. Daniel Maldi… -