LIVE Nadal-Medvedev 2-1, Finale Australian Open 2022 in DIRETTA: primo set durissimo a Melbourne (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 ALTRE TRE PALLE BREAK Medvedev!!! Il russo trova due angoli impossibili dopo il diritto diagonale di Nadal che ora deve recuperare nuovamente. 0-30 PASSANTE DI DIRITTO IN RECUPERO DI Medvedev! Sorpreso lo spagnolo che aveva attaccato la rete. 0-15 GIOCATA DI ROVESCIO DI Medvedev! Il russo riesce a muoversi con leggerezza nonostante lo spagnolo lo muova da una parte all’altra e trova il vincente in allungo. 2-2 Ecco l’ace per il classe ’96. 40-30 Servizio e diritto di Medvedev che chiude con il rovescio lungolinea. 30-30 Scappa via il diritto di Medvedev che sta faticando tantissimo sulle traiettorie basse di Nadal. 30-15 Prima esterna del #2 al mondo. 15-15 Stecca di rovescio sulla seconda ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 ALTRE TRE PALLE BREAK!!! Il russo trova due angoli impossibili dopo il diritto diagonale diche ora deve recuperare nuovamente. 0-30 PASSANTE DI DIRITTO IN RECUPERO DI! Sorpreso lo spagnolo che aveva attaccato la rete. 0-15 GIOCATA DI ROVESCIO DI! Il russo riesce a muoversi con leggerezza nonostante lo spagnolo lo muova da una parte all’altra e trova il vincente in allungo. 2-2 Ecco l’ace per il classe ’96. 40-30 Servizio e diritto diche chiude con il rovescio lungolinea. 30-30 Scappa via il diritto diche sta faticando tantissimo sulle traiettorie basse di. 30-15 Prima esterna del #2 al mondo. 15-15 Stecca di rovescio sulla seconda ...

Advertising

sportli26181512 : Nadal-Medvedev all'Australian Open, il risultato in diretta live: Rafa Nadal e Daniil Medvedev si giocano il titolo… - radioila : RT @Eurosport_IT: Inizia la finale degli Australian Open! ???????? Segui Nadal-Medvedev LIVE su @discoveryplusIT ed - News24_it : LIVE Nadal-Medvedev 1-0, Finale Australian Open 2022 in DIRETTA: sulla Rod Laver Arena si gioca per la Storia! - OA… - SkySport : #AustralianOpen, la finale #NadalMedvedev ora LIVE sul canale 210 di #Sky #SkySport #SkyTennis - infoitsport : Nadal-Mevedev LIVE, finale Australian Open 2022 RISULTATO IN DIRETTA -