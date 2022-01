L’inverno sulle Alpi senza neve: temperature sopra la media e zero precipitazioni. Sulle piste da sci nel Bresciano solo neve programmata (Di domenica 30 gennaio 2022) Col passare dei giorni, in assenza di precipitazioni, la situazione lungo l’arco Alpino assume sempre più le sembianze di un inverno mai entrato nel vivo. Ha dell’incredibile il paesaggio che si presenta agli occhi di chi ha deciso di trascorrere questa domenica Sulle PreAlpi bresciane. Nel video la situazione del comprensorio sciistico del Passo del Maniva (1.664 metri sul livello del mare). Si scia solo grazie all’innevamento artificiale. Strisce bianche di neve si stagliano in un paesaggio che ha tutti gli aspetti fuorché quelli di fine gennaio. Complice la forte inversione termica, alle 14.00, la temperatura in quota è schizzata a 10 gradi. Intanto a circa un chilometro da qui si leva il fumo dell’incendio che ha divorato le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Col passare dei giorni, in asdi, la situazione lungo l’arcono assume sempre più le sembianze di un inverno mai entrato nel vivo. Ha dell’incredibile il paesaggio che si presenta agli occhi di chi ha deciso di trascorrere questa domenicaPrebresciane. Nel video la situazione del comprensorio sciistico del Passo del Maniva (1.664 metri sul livello del mare). Si sciagrazie all’innevamento artificiale. Strisce bianche disi stagliano in un paesaggio che ha tutti gli aspetti fuorché quelli di fine gennaio. Complice la forte inversione termica, alle 14.00, la temperatura in quota è schizzata a 10 gradi. Intanto a circa un chilometro da qui si leva il fumo dell’incendio che ha divorato le ...

Advertising

okayamapc : RT @Papryka5: Come l'inverno addolcisce rapido quest'anno, non è ancora finito gennaio eppure la luce si attarda sulle tenere cime delle ca… - beltrauno : Pensavo che #campoblenio fosse l’ombelico del mondo per lo sci ??. Ma in quest’inverno senza neve oggi ho scoperto… - stupio : RT @Papryka5: Come l'inverno addolcisce rapido quest'anno, non è ancora finito gennaio eppure la luce si attarda sulle tenere cime delle ca… - giulianodolfin4 : C'era una volta l'inverno sulle ALPI... - morganafata1 : @albertoni_laura Buon pomeriggio Laura ?? L'inverno è ancora lungo qui sulle colline, ma la luce del giorno che si a… -

Ultime Notizie dalla rete : L’inverno sulle L’inverno sulle Alpi senza neve: temperature sopra la media e zero precipitazioni Il Fatto Quotidiano