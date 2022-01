Juventus | è fatta per il centrocampista | manca solo l’ufficialità!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo aver raggiunto l’accordo per il prestito di Kulusevski, nella notte raggiunto l’accordo tra Juve e Tottenham anche per la cessione di Bentancur. Questo doppio accordo con gli Spurs dà il via all’operazione per l’arrivo di Denis Zakaria in bianconero. Denis ZakariaIn giornata si attendono le formalizzazione dei vari accordi. Con il Borussia Moenchengladbach c’è un’ipotesi di intesa sulla base di 5 milioni di euro, mentre con Zakaria è da tempo stato definito un contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione. VINCENZO BONIELLO