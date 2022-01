Il complotto dei tamponi rapidi positivi all’acqua di rubinetto e ai kiwi (ancora) (Di domenica 30 gennaio 2022) Circolano diversi video con i quali si vorrebbe sostenere l’invalidità dei tamponi rapidi Covid-19 in quanto darebbero risultato positivo in caso di contatto con l’acqua di rubinetto o praticando il tampone stesso a dei frutti come il kiwi. In merito a quest’ultimo avevamo già trattato l’argomento in un precedente articolo relativo all’esperimento farlocco del medico Mariano Amici e di Stefano Scoglio. Per chi ha fretta I test noti come tamponi rapidi possono fornire un risultato positivo utilizzando sostanze acide o che interferiscano con il reagente. I tamponi rapidi sono sviluppati per analizzare i campioni prelevati dall’uomo, non per essere usati sui kiwi, la Coca Cola o l’acqua di ... Leggi su open.online (Di domenica 30 gennaio 2022) Circolano diversi video con i quali si vorrebbe sostenere l’invalidità deiCovid-19 in quanto darebbero risultato positivo in caso di contatto con l’acqua dio praticando il tampone stesso a dei frutti come il. In merito a quest’ultimo avevamo già trattato l’argomento in un precedente articolo relativo all’esperimento farlocco del medico Mariano Amici e di Stefano Scoglio. Per chi ha fretta I test noti comepossono fornire un risultato positivo utilizzando sostanze acide o che interferiscano con il reagente. Isono sviluppati per analizzare i campioni prelevati dall’uomo, non per essere usati sui, la Coca Cola o l’acqua di ...

Advertising

focessgds : se c'è un complotto contro gli dei sicuro crepano prima di tutti - pikabarbiegds : @focessgds in realtà no era una prova per vedere se fossimo egoisti o meno e ci hanno seccati, quindi secondo me la… - Giagiu16 : RT @LoreTheGoalie: @kal_giusi @GiacomoGorini La divulgazione deve essere fatta bene, Piero Angela docet, @RobertoBurioni fa anch'egli bene… - ST09972061 : @ivanretta72 @borghi_claudio @supersix1961 La sua mi sembra un ipotesi un po' da complotto dei poteri occulti , tip… - Cinzia59391505 : @LaBombetta76 Certo che il complotto dei poteri forti e Big Pharma ha ottenuto un ottimo risultato, proprio quello… -