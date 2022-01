Governo, Tajani: continuiamo a sostenerlo, centrodestra non è monolite (Di domenica 30 gennaio 2022) 'Il centrodestra non è un monolite, ma noi intendiamo andare avanti a sostenere il Governo di responsabilità nazionale'. Lo afferma Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore di Forza Italia.'Nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 30 gennaio 2022) 'Ilnon è un, ma noi intendiamo andare avanti a sostenere ildi responsabilità nazionale'. Lo afferma Antonio, vicepresidente e coordinatore di Forza Italia.'Nel ...

Advertising

elio_vito : Tajani: la squadra di governo di @forza_italia non cambia, magari è la volta che @berlusconi cambia proprio te… - RaiNews : Attesa per il discorso di insediamento che Sergio #Mattarella farà giovedì alle 15.30, giorno fissato per il giura… - vivereitalia : Governo, Tajani 'Per noi nessun cambiamento nell'esecutivo' - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Governo, Tajani: continuiamo a sostenerlo, centrodestra non è monolite #tajani #forzaitalia - zazoomblog : Governo Tajani “Per noi nessun cambiamento nellesecutivo” - #Governo #Tajani #nessun #cambiamento -