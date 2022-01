F1, motori Honda fino al 2025 per Red Bull? Le conferme di Marko e di Yamamoto (Di domenica 30 gennaio 2022) Il 2022 sarà l’anno della rivoluzione in F1. Nuove macchine caratterizzeranno il percorso iridato, ma alla vigilia di questa stagione così particolare ci sono anche delle sorprese. Stando a quanto riportato da Motorsport.com, un colpo di scena starebbe sempre più prendendo forma. Il riferimento è alla Honda e al rapporto con Red Bull. Il fornitore giapponese di motori, infatti, aveva annunciato il proprio ritiro in vista del campionato 2022, appoggiando però la scuderia di Milton Keynes attraverso una collaborazione esterna relativamente alla realizzazione di motori. Tuttavia, sembrerebbe proprio ci sia stata una sorta di marcia indietro. Honda è pronta a rimanere nel Circus e a dare il proprio contributo ufficiale sia a Red Bull che ad AlphaTauri fino al ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) Il 2022 sarà l’anno della rivoluzione in F1. Nuove macchine caratterizzeranno il percorso iridato, ma alla vigilia di questa stagione così particolare ci sono anche delle sorprese. Stando a quanto riportato da Motorsport.com, un colpo di scena starebbe sempre più prendendo forma. Il riferimento è allae al rapporto con Red. Il fornitore giapponese di, infatti, aveva annunciato il proprio ritiro in vista del campionato 2022, appoggiando però la scuderia di Milton Keynes attraverso una collaborazione esterna relativamente alla realizzazione di. Tuttavia, sembrerebbe proprio ci sia stata una sorta di marcia indietro.è pronta a rimanere nel Circus e a dare il proprio contributo ufficiale sia a Redche ad AlphaTaurial ...

