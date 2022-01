Advertising

SkySport : Nadal, da Parigi 2005 agli Australian Open 2022: tutti gli Slam di Rafa. FOTO #SkySport #SkyTennis #Nadal… - davidebalzola : RT @Gazzetta_it: Da Parigi 2005 a Melbourne 2022: le 21 perle dell'incredibile Nadal - Gazzetta_it : Da Parigi 2005 a Melbourne 2022: le 21 perle dell'incredibile Nadal - sportli26181512 : Nadal, da Parigi 2005 agli Australian Open 2022: tutti gli Slam di Rafa. FOTO: Con la vittoria contro Medvedev a Me… - GioelePaglia : RT @SkySport: Nadal, da Parigi 2005 agli Australian Open 2022: tutti gli Slam di Rafa. FOTO #SkySport #SkyTennis #Nadal #AustralianOpen ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi 2005

La Gazzetta dello Sport

5 giugno1. Roland Garros Rafael Nadal vince per la prima volta il Roland Garros superando in finale l'argentino Mariano Puerta per 6 - 7 6 - 3 6 - 1 7 - 5. Federer, da favorito, viene superato ...Il primo slam vinto è datato 23 maggiocontro Puerta. Nella sua carriera vanta inoltre un oro olimpico nel singolare a Pechino 2008 e nel doppio a Rio 2016, 5 Coppe Davis con la ...Trionfando negli Australian Open 2022, Nadal stacca i rivali Roger Federer e Novak Djokovic per numero di trofei vinti. Nel 2010 ha completato anche il Career Grand Slam ...Enzo Miccio, chi è il famoso wedding planner ospite oggi di Silvia Toffanin a Verissimo. L'amore con il compagno Laurent Miralles. E sul ...