Covid, bimba di 6 mesi in attesa di trapianto trasportata da Lecce a Brescia con C130J Aeronautica (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – È atterrato all'aeroporto di Brescia Montichiari, un C-130J dell'Aeronautica Militare con a bordo una bimba di appena sei mesi, positiva al Covid e bisognosa di un trapianto urgente di midollo osseo. La piccola paziente ha viaggiato, insieme alla madre, anch'essa positiva, all'interno di una speciale barella di isolamento avio trasportabile, in gergo tecnico Ati (Aircraft Transport Isolator), assistite da un team specializzato di bio contenimento dell'Aeronautica Militare composto da medici e infermieri dell'Infermeria di Pratica di Mare, hub nazionale della Forza Armata nel coordinamento e la gestione di questo genere di trasporti. A richiedere il trasporto aereo d'urgenza è stata la Prefettura di Lecce, cui ha fatto seguito, dopo un ...

