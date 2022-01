Covid - 19, è morta la bimba trasportata d'urgenza con volo militare (Di domenica 30 gennaio 2022) "È deceduta purtroppo nella tarda serata di ieri all'ospedale pediatrico Bambino Gesù la bimba di 2 anni positiva Covid giunta nel pomeriggio con volo militare dall'ospedale di Catanzaro", lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) "È deceduta purtroppo nella tarda serata di ieri all'ospedale pediatrico Bambino Gesù ladi 2 anni positivagiunta nel pomeriggio condall'ospedale di Catanzaro", lo ...

