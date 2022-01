Coppa d’Africa 2022, Egitto-Marocco 2-1 d.t.s: Faraoni in semifinale, Salah dirompente in rimonta (Di domenica 30 gennaio 2022) L’Egitto ha sconfitto il Marocco per 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1 al novantesimo minuto) e si è qualificato per la semifinale della Coppa d’Africa 2022. I Faraoni si sono imposti nel rovente derby contro i Leoni dell’Atlante, andato in scena allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé (Camerun), e proseguono la propria avventura nella rassegna continentale, regalandosi la caldissima semifinale contro il Camerun padrone di casa. Il Marocco è passato in vantaggio al 7? con un rigore trasformato da Boufal, ma l’Egitto ha avuto la pazienza di ricostruire: Salah ha pareggiato al 53‘, il match si è trascinato ai supplementari al 100? uno scatenato Salah si è inventato una devastante ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) L’ha sconfitto ilper 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1 al novantesimo minuto) e si è qualificato per ladella. Isi sono imposti nel rovente derby contro i Leoni dell’Atlante, andato in scena allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé (Camerun), e proseguono la propria avventura nella rassegna continentale, regalandosi la caldissimacontro il Camerun padrone di casa. Ilè passato in vantaggio al 7? con un rigore trasformato da Boufal, ma l’ha avuto la pazienza di ricostruire:ha pareggiato al 53‘, il match si è trascinato ai supplementari al 100? uno scatenatosi è inventato una devastante ...

