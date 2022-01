C'è di nuovo Mattarella: cronaca surreale della vittoria dei peones contro i loro leader (Di domenica 30 gennaio 2022) Finisce con un'aria di festa come se l'Italia avesse vinto, di nuovo, gli Europei o la Coppa del Mondo. E' l'atmosfera del Transatlantico di Montecitorio , quando a metà mattina di sabato arriva la ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) Finisce con un'aria di festa come se l'Italia avesse vinto, di, gli Europei o la Coppa del Mondo. E' l'atmosfera del Transatlantico di Montecitorio , quando a metà mattina di sabato arriva la ...

Advertising

Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - CottarelliCPI : Con grande senso di responsabilità, in una difficile situazione politica, il Presidente Mattarella si è reso dispon… - SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - ValeriaBarb2 : RT @heartmarils: mattarella che si congratula con il nuovo presidente della repubblica - ROBERTOCERVA : RT @massimodelbo: In Italia,Mattarella e Draghi osannati da questi maledetti comunisti di merda. Spero che la Lega esca dal governo e cada… -