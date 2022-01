Cade aereo ultraleggero, morto 68enne di Pomezia (Di domenica 30 gennaio 2022) E’ un 68enne di Pomezia la vittima dell’incidente aereo avvenuto oggi, poco prima delle ore 13:00, tra Sabaudia e Latina, in località Bella Farnia, a poca distanza da a Borgo Grappa. L’ultraleggero biposto guidato da Andrea Santo, per ragioni ancora da appurare, è caduto nel giardino di un’abitazione privata in campagna. Solo per puro caso non ha colpito le case. Leggi anche: Cade aereo ultraleggero tra Latina e Sabaudia: morto il pilota (FOTO) aereo caduto tra Latina e Sabaudia: morto 68enne di Pomezia L’uomo era decollato poco prima dall’avio superficie di Nettuno. L’ultraleggero, pur essendo un biposto, era occupato solo dal pilota, che si era diretto verso sud. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 30 gennaio 2022) E’ undila vittima dell’incidenteavvenuto oggi, poco prima delle ore 13:00, tra Sabaudia e Latina, in località Bella Farnia, a poca distanza da a Borgo Grappa. L’biposto guidato da Andrea Santo, per ragioni ancora da appurare, è caduto nel giardino di un’abitazione privata in campagna. Solo per puro caso non ha colpito le case. Leggi anche:tra Latina e Sabaudia:il pilota (FOTO)caduto tra Latina e Sabaudia:diL’uomo era decollato poco prima dall’avio superficie di Nettuno. L’, pur essendo un biposto, era occupato solo dal pilota, che si era diretto verso sud. ...

