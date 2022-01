Cacciari: «Questa politica è malata e non vuole vaccinarsi. Salvini, Letta, Conte: non si salva nessuno» (Di domenica 30 gennaio 2022) La rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale è «una sconfitta» e «la politica ne esce a pezzi». All’indomani del voto che ha consegnato un nuovo mandato al presidente della Repubblica uscente, Massimo Cacciari ne ha per tutti. Il segretario della Lega Matteo Salvini, dice il filosofo in una intervista a La Stampa, «ha tentato la forzatura di tenere unite le due anime» del centrodestra e «ha perso». Esce sconfitto anche Giuseppe Conte, secondo Cacciari. Il presidente del Movimento 5 stelle ha lavorato per impedire a Draghi di andare al Quirinale, ma ha commesso l’errore di dare per fatta l’elezione di Belloni. Ora nei 5 stelle si aprirà la notte dei lunghi coltelli tra Conte e Di Maio. E poi c’è Enrico Letta, che ieri ha festeggiato in Aula la rielezione di ... Leggi su open.online (Di domenica 30 gennaio 2022) La rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale è «una sconfitta» e «lane esce a pezzi». All’indomani del voto che ha consegnato un nuovo mandato al presidente della Repubblica uscente, Massimone ha per tutti. Il segretario della Lega Matteo, dice il filosofo in una intervista a La Stampa, «ha tentato la forzatura di tenere unite le due anime» del centrodestra e «ha perso». Esce sconfitto anche Giuseppe, secondo. Il presidente del Movimento 5 stelle ha lavorato per impedire a Draghi di andare al Quirinale, ma ha commesso l’errore di dare per fatta l’elezione di Belloni. Ora nei 5 stelle si aprirà la notte dei lunghi coltelli trae Di Maio. E poi c’è Enrico, che ieri ha festeggiato in Aula la rielezione di ...

