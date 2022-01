Australian Open 2022: Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova vincono il torneo di doppio e sono sempre più al numero 1 (Di domenica 30 gennaio 2022) Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova sono le campionesse di doppio femminile agli Australian Open, battendo per 6-7(3) 6-4 6-4 la kazaka Anna Danilina e la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che erano arrivate all’ultimo atto a sorpresa, prima approfittando di una voragine sportiva apparsa in tabellone e poi eliminando in semifinale le numero 2 del seeding, le giapponesi Shuko Aoyama ed Ena Shibahara. Krejcikova e Siniakova, che come coppia occupano il primo posto nel ranking WTA, hanno ora soltanto gli US Open come Slam mancante nella loro collezione, un po’ come Ashleigh Barty nel singolare. Il loro successo porta una coppia completamente della Repubblica Ceca alla vittoria a ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022)le campionesse difemminile agli, battendo per 6-7(3) 6-4 6-4 la kazaka Anna Danilina e la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che erano arrivate all’ultimo atto a sorpresa, prima approfittando di una voragine sportiva apparsa in tabellone e poi eliminando in semifinale le2 del seeding, le giapponesi Shuko Aoyama ed Ena Shibahara., che come coppia occupano il primo posto nel ranking WTA, hanno ora soltanto gli UScome Slam mancante nella loro collezione, un po’ come Ashleigh Barty nel singolare. Il loro successo porta una coppia completamente della Repubblica Ceca alla vittoria a ...

