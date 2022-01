Amadeus scherza con Fazio: 'Più in ansia per il derby che per Sanremo'. E arriva il saluto di Ibra (Di lunedì 31 gennaio 2022) 'Sono in ansia più per il derby che per , almeno il primo tempo lo guarderò'. Così l'interista Amadeus , in collegamento con Che tempo che fa, ha scherzato sul match Inter - Milan che andrà in onda ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022) 'Sono inpiù per ilche per , almeno il primo tempo lo guarderò'. Così l'interista, in collegamento con Che tempo che fa, hato sul match Inter - Milan che andrà in onda ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #amadeus scherza con Fazio: «Più in ansia per il derby che per Sanremo». E arriva il saluto di Ibra #chetempochefa https://t.c… - insta_agne : RT @leggoit: #amadeus scherza con Fazio: «Più in ansia per il derby che per Sanremo». E arriva il saluto di Ibra #chetempochefa https://t.c… - leggoit : #amadeus scherza con Fazio: «Più in ansia per il derby che per Sanremo». E arriva il saluto di Ibra #chetempochefa - infoitcultura : Sanremo 2022, Fiorello è arrivato. E Amadeus scherza sulla sua assenza - scarlwalker : Amadeus che continua con questo teatrino di andare a bussare nella camera vuota di Fiorello dai non si scherza su queste cose però -