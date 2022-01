“Altra Benevento è possibile”: lettera aperta al sindaco Clemente Mastella (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Di opaco c’è solo il suo tentativo di non rispondere alle richieste di spiegazioni sull’uso dell’auto di servizio pagata dal Comune di Benevento per le sue sceneggiate romane. Si profila a suo carico il reato di Peculato, almeno lei annunci la solita querela per diffamazione”. Altra Benevento, i consiglieri di opposizione e numerosi cittadini continuano a segnalare le sue ridicole comparsate romane e i danni, anche di immagine, prodotti alla nostra città ma lei definisce “invidiose ed opache” queste critiche. Questa risposta conferma che lei è in preda ad un compulsiva ed irrefrenabile dipendenza da esposizione mediatica perché ritiene che la cosa più importante per un amministratore pubblico sia quella di apparire in televisione. E per raggiungere questo scopo si è trasferito a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Di opaco c’è solo il suo tentativo di non rispondere alle richieste di spiegazioni sull’uso dell’auto di servizio pagata dal Comune diper le sue sceneggiate romane. Si profila a suo carico il reato di Peculato, almeno lei annunci la solita querela per diffamazione”., i consiglieri di opposizione e numerosi cittadini continuano a segnalare le sue ridicole comparsate romane e i danni, anche di immagine, prodotti alla nostra città ma lei definisce “invidiose ed opache” queste critiche. Questa risposta conferma che lei è in preda ad un compulsiva ed irrefrenabile dipendenza da esposizione mediatica perché ritiene che la cosa più importante per un amministratore pubblico sia quella di apparire in televisione. E per raggiungere questo scopo si è trasferito a ...

