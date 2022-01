Alberto Matano, sapete quanto incassa il presentatore? Ecco le cifre (Di domenica 30 gennaio 2022) Negli ultimi anni Alberto Matano si è fatto apprezzare in particolar modo dal pubblico italiano. Scopriamo insieme quanto guadagna Sempre calmo e pacato, di recente il bravissimo conduttore ha sbottato per via di una situazione che l’ha fortemente contrariato. Durante le riprese de “La vita in diretta”, trasmissione che ormai presenta da alcune stagioni, gli è stato ‘soffiato’ l’intervistato. La sua inviata infatti, si trovava sul posto per fare delle domande a Sebastiano Visintin, marito di una donna di cui si sono perse le tracce dalla metà del mese di dicembre. Alberto Matano (Instagram)Secondo Matano, la colpa sarebbe da attribuire alla presunta scorrettezza da parte dei colleghi di Mediaset. In quel momento infatti, nel medesimo luogo c’era anche la troupe di ... Leggi su topicnews (Di domenica 30 gennaio 2022) Negli ultimi annisi è fatto apprezzare in particolar modo dal pubblico italiano. Scopriamo insiemeguadagna Sempre calmo e pacato, di recente il bravissimo conduttore ha sbottato per via di una situazione che l’ha fortemente contrariato. Durante le riprese de “La vita in diretta”, trasmissione che ormai presenta da alcune stagioni, gli è stato ‘soffiato’ l’intervistato. La sua inviata infatti, si trovava sul posto per fare delle domande a Sebastiano Visintin, marito di una donna di cui si sono perse le tracce dalla metà del mese di dicembre.(Instagram)Secondo, la colpa sarebbe da attribuire alla presunta scorrettezza da parte dei colleghi di Mediaset. In quel momento infatti, nel medesimo luogo c’era anche la troupe di ...

Advertising

chri_lunardi : @sghi29 @Toccoditacco10 Tocco = Andrea Agnelli. Chi è Alberto Matano? - sghi29 : Ma qualcuno ha mai visto Alberto Matano e @Toccoditacco10 nella stessa stanza o parte? Per me, stessa persona Somiglianza assurda ???????? - PasqualeMarro : #AlbertoMatano, la collega rivela: “Ancora non abbiamo…” - Humberto051952 : RT @aAnnanka: Siamo passati in tv da veri uomini come Alberto Lupo a matano...?????? - ivic00633480 : RT @aAnnanka: Siamo passati in tv da veri uomini come Alberto Lupo a matano...?????? -