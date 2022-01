25 persone ballano senza mascherina: multe per tutti e discoteca chiusa (Di domenica 30 gennaio 2022) Più della metà dei clienti non indossava le mascherine di protezione contro il covid e alcuni di loro stavano ballando, nonostante la sospensione, fino al 31 gennaio, di tutte le attività che si svolgono in sale da ballo e... Leggi su today (Di domenica 30 gennaio 2022) Più della metà dei clienti non indossava le mascherine di protezione contro il covid e alcuni di loro stavano ballando, nonostante la sospensione, fino al 31 gennaio, di tutte le attività che si svolgono in sale da ballo e...

Advertising

_aissatouu_ : Loro due che mi hanno migliorato questi ultimi mesi terribili,loro due che sono diventati i miei protetti,loro due… - giadar582 : RT @Ilaria1605: Comunque leggo ogni giorno sui vari social o gruppi in generale, persone che scrivono: 'voi seguite Christian e Mattia per… - Valenti37659542 : RT @Ilaria1605: Comunque leggo ogni giorno sui vari social o gruppi in generale, persone che scrivono: 'voi seguite Christian e Mattia per… - Ilaria1605 : Comunque leggo ogni giorno sui vari social o gruppi in generale, persone che scrivono: 'voi seguite Christian e Mat… - Ofelieh : @_F10017 @VGfvip Principalmente per come ballano però per quanto mi riguarda il fatto che siano anche delle belle p… -