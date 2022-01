Vasco Rossi celebra i 40 anni di “Vado al massimo” al Festival di Sanremo: “Dietro le quinte mi guardavano tutti come se io fossi un alieno” (Di sabato 29 gennaio 2022) Vasco Rossi e il Festival di Sanremo. Un rapporto duraturo negli anni, prima come concorrente in gara con due partecipazioni, una nel 1982 con “Vado al massimo” (si classificò ultimo) e una l’anno successivo, nel 1983, con “Vita spericolata” (finì penultimo). Poi negli anni a seguire diverse partecipazioni come autore, per Irene Grandi (“La tua ragazza sempre” e “Finalmente io”), Gli Stadio (“Lo zaino”) e Patty Pravo (“E dimmi che non vuoi morire”). Quindi la presenza come super ospite per il Festival di Paolo Bonolis, nel 2005, quando ha aperto la Finale con il chitarrista Maurizio Solieri sulle note di “Vita spericolata” e “Un senso”. E, infine, anche quest’anno si è vociferato che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022)e ildi. Un rapporto duraturo negli, primaconcorrente in gara con due partecipazioni, una nel 1982 con “al” (si classificò ultimo) e una l’anno successivo, nel 1983, con “Vita spericolata” (finì penultimo). Poi neglia seguire diverse partecipazioniautore, per Irene Grandi (“La tua ragazza sempre” e “Finalmente io”), Gli Stadio (“Lo zaino”) e Patty Pravo (“E dimmi che non vuoi morire”). Quindi la presenzasuper ospite per ildi Paolo Bonolis, nel 2005, quando ha aperto la Finale con il chitarrista Maurizio Solieri sulle note di “Vita spericolata” e “Un senso”. E, infine, anche quest’anno si è vociferato che ...

