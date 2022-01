Traffico Roma del 29-01-2022 ore 18:30 (Di sabato 29 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovata in ascolto code per Traffico intenso sulla via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione di Roma si rallenta per Traffico a sulla carreggiata esterna del raccordo tra Appia e da Anagnina si è conclusa la manifestazione con corteo partita da Piazza Vittorio Emanuele II per raggiungere Piazza della Madonna di Loreto nata anche la manifestazione in piazzale Ugo La Malfa terminati i lavori di rifacimento della sede tranviaria nel tratto di Viale Trastevere Circonvallazione Gianicolense la linea tram è stata ripristinata sull’intero percorso per i dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ore tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della ... Leggi su romadailynews (Di sabato 29 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovata in ascolto code perintenso sulla via Pontina tra Castelno e Castel di Decima in direzione disi rallenta pera sulla carreggiata esterna del raccordo tra Appia e da Anagnina si è conclusa la manifestazione con corteo partita da Piazza Vittorio Emanuele II per raggiungere Piazza della Madonna di Loreto nata anche la manifestazione in piazzale Ugo La Malfa terminati i lavori di rifacimento della sede tranviaria nel tratto di Viale Trastevere Circonvallazione Gianicolense la linea tram è stata ripristinata sull’intero percorso per i dettagli su queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ore tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della ...

