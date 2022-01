Soleil Sorge, troppa emozione per la sorpresa al GF Vip e scatta l’incidente hot (Di sabato 29 gennaio 2022) Ancora una volta la puntata di venerdì sera del GF Vip 6 si è aperta sul triangolo più discusso di questa edizione: Soleil Sorge, Alex Belli (che non era affatto all’estero) e Delia Duran. Se la scorsa diretta l’attore ha dichiarato il suo amore per l’influncer, lei da parte sua ha sempre evitato il discorso. Ma poi, incalzata da Alfonso Signorini, Soleil Sorge l’ha di fatto scaricato: “Sapevo già da tempo che lui mi amasse, ancora prima che me lo dicesse. Lui è sposato e non c’è futuro tra di noi, non ho mai valutato l’opzione di stare insieme. Se avessi voluto questa cosa l’avrei resa più chiara, non ho mai voluto mettere in crisi il loro rapporto. Fuori esiste un fidanzato, non so se persiste”. Soleil Sorge, la sorpresa e l’incidente ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Ancora una volta la puntata di venerdì sera del GF Vip 6 si è aperta sul triangolo più discusso di questa edizione:, Alex Belli (che non era affatto all’estero) e Delia Duran. Se la scorsa diretta l’attore ha dichiarato il suo amore per l’influncer, lei da parte sua ha sempre evitato il discorso. Ma poi, incalzata da Alfonso Signorini,l’ha di fatto scaricato: “Sapevo già da tempo che lui mi amasse, ancora prima che me lo dicesse. Lui è sposato e non c’è futuro tra di noi, non ho mai valutato l’opzione di stare insieme. Se avessi voluto questa cosa l’avrei resa più chiara, non ho mai voluto mettere in crisi il loro rapporto. Fuori esiste un fidanzato, non so se persiste”., la...

