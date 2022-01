Quirinale, settima votazione in corso: la maggioranza si astiene o non risponde alla chiama (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma – settima votazione oggi per l’elezione del presidente della Repubblica. Ancora nessun accordo tra i partiti che questa mattina, prima della chiamata, sono tornati a incontrarsi. Forza Italia e Lega si asterranno al primo voto. Scheda bianca per M5S e per Italia Viva. Anche oggi, come è già avvenuto ieri, si faranno due votazioni: la prima alle 9:30, la seconda alle 16:30. La presidente del Senato Elisabetta Casellati e il presidente della Camera, Roberto Fico, non sono presenti in Aula perché impegnati al Quirinale nella cerimonia di giuramento del nuovo giudice della Corte costituzionale. In mattinata Matteo Salvini ha riunito i vertici della Lega. “Se c’è condivisione, un voto chiaro in testa ce l’ho fra un’ora. Ovviamente mi siedo col segretario del Pd, dei 5 Stelle, di Italia Viva… e quindi dovremo essere ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma –oggi per l’elezione del presidente della Repubblica. Ancora nessun accordo tra i partiti che questa mattina, prima dellata, sono tornati a incontrarsi. Forza Italia e Lega si asterranno al primo voto. Scheda bianca per M5S e per Italia Viva. Anche oggi, come è già avvenuto ieri, si faranno due votazioni: la prima alle 9:30, la seconda alle 16:30. La presidente del Senato Elisabetta Casellati e il presidente della Camera, Roberto Fico, non sono presenti in Aula perché impegnati alnella cerimonia di giuramento del nuovo giudice della Corte costituzionale. In mattinata Matteo Salvini ha riunito i vertici della Lega. “Se c’è condivisione, un voto chiaro in testa ce l’ho fra un’ora. Ovviamente mi siedo col segretario del Pd, dei 5 Stelle, di Italia Viva… e quindi dovremo essere ...

Advertising

you_trend : La settima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica comincerà domani alle ore 9:30 #Quirinale #MaratonaYouTrend - Agenzia_Ansa : Quirinale, dalle 9:30 la settima votazione. Centristi con Forza Italia, uniti su Casini #ANSA - TgLa7 : #Quirinale: #ForzaItalia si asterrà a settima votazione. Per #M5s astensione o bianca - ilfaroonline : Quirinale, settima votazione in corso: la maggioranza si astiene o non risponde alla chiama - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Quirinale, dalle 9:30 la settima votazione. Centristi con Forza Italia, uniti su Casini #ANSA -