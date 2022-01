Quirinale | Salvini | riconfermiamo Mattarella e Draghi

(Di sabato 29 gennaio 2022) "Gli italiani non meritano altri giorni di confusione. Io ho la coscienza a posto, ho fatto numerose proposte tutte di alto livello, tutte bocciate dalla sinistra.il Presidente ...

StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - GiorgioMicaglio : RT @CampiMinati: Salvini: 'Lavoro per una donna al Quirinale' Letta: 'Vogliamo Draghi' Soluzione: - LaPeppi : RT @ItalicaTestudo: #Salvini e la #Lega cadono nel tranello del Pd e valutano l'opzione #Mattarellabis Se davvero lo votassero, sarebbero d… -

Riconfermiamo il presidente Mattarella ale Draghi al governo, subito al lavoro da oggi pomeriggio, i problemi degli italiani non aspettano', ha sentenziato Matteoalla fine dell'...... sarebbe più serio chiedere a Mattarella l'impegno e il sacrificio di restare ale a Draghi di rimanere a Palazzo Chigi'. Così il leader della Lega, Matteo, che conferma il sostegno ...Il centrodestra e il centrosinistra sono entrati in crisi nella partita del Quirinale. Dopo l’ennesimo fallimento sulla candidatura “notturna” di Elisabetta Belloni, capo dei servizi segreti, Matteo S ...Mentre anche la settima votazione per eleggere il prossimo presidente della Repubblica va verso l'ennesima e scontata fumata nera, il vertice ...