Quirinale 2022, il messaggio di Mattarella – Video (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il messaggio del presidente Sergio Mattarella dopo la rielezione. Il Capo dello Stato si rivolge al paese con una breve comunicazione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ildel presidente Sergiodopo la rielezione. Il Capo dello Stato si rivolge al paese con una breve comunicazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - ilfoglio_it : ?? Il ministro #Giorgetti verso le dimissioni: “Per alcuni questa giornata porta al #Quirinale, per me porta a casa”… - fattoquotidiano : Quirinale, Di Battista: “Vergognoso che Draghi ambisca al Colle. Spettacolo del centrodestra? In un Paese civile Ca… - La7tv : #inonda Quirinale, Sabino #Cassese ospite di @concitadeg e @DAVIDPARENZO: 'Ho avuto contatti con Italia Viva, Lega… - StarlightVenice : RT @byoblu: Mentre l'attenzione era catalizzata sul Quirinale, Giuliano Amato veniva eletto Presidente della Corte Costituzionale. Un tempi… -