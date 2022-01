Quali sono le condizioni di Mattarella per il bis al Quirinale

(Di sabato 29 gennaio 2022) L’Aula vuole Sergio. Il capo dello Stato uscente – lunedì scade ufficialmente il suo mandato – ha raggiunto ieri quota 336 nella sesta votazione per il. I votiarrivati dal Partito Democratico, dal MoVimento 5 Stelle e da Liberi e Uguali. E mentre Salvini e Conte spingono per chiudere un accordo su Elisabetta Belloni (sulla quale c’è anche l’ok di Giorgia Meloni), il fronte per l’ex presidente cresce sempre di più. Tanto da includere persino Matteo Renzi, che ieri non ha escluso il bis mentre nei giorni scorsi cistate telefonate tra i leader della maggioranza e lo staff dell’ex presidente. Colle: lascia o raddoppia? «Invitiamo tutti a prendere atto della spinta che da due giorni e in modo trasversale in Parlamento viene a favore della riconferma del presidente ...

