Pierpaolo Sileri, Green Pass: cambia tutto. C’è la data, l’annuncio ufficiale del Governo (Di sabato 29 gennaio 2022) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri apre alle modifiche sul Green Pass. E sollecita trasparenza sui dati dei morti per Covid-19, spiegando anche che la vita “difficile” per i non vaccinati serve a proteggere sia loro che tutti gli altri. Per quanto riguarda il Green Pass, «bisogna rimodularlo e allungarlo per chi ha fatto la terza dose e per i guariti, ma su base scientifica. Quando, ce lo dirà il virus. Era atteso il calo a fine gennaio, aspetterei qualche settimana e rimodulerei il Green Pass in coincidenza con la fine dello stato d’emergenza il 31 marzo. Non dico di farlo scomparire. Come si deciderà più avanti. Rimodulerei anche, salvo che emerga una variante più cattiva, i richiami in funzione delle fasce d’età con più ... Leggi su howtodofor (Di sabato 29 gennaio 2022) Il sottosegretario alla Saluteapre alle modifiche sul. E sollecita trasparenza sui dati dei morti per Covid-19, spiegando anche che la vita “difficile” per i non vaccinati serve a proteggere sia loro che tutti gli altri. Per quanto riguarda il, «bisogna rimodularlo e allungarlo per chi ha fatto la terza dose e per i guariti, ma su base scientifica. Quando, ce lo dirà il virus. Era atteso il calo a fine gennaio, aspetterei qualche settimana e rimodulerei ilin coincidenza con la fine dello stato d’emergenza il 31 marzo. Non dico di farlo scomparire. Come si deciderà più avanti. Rimodulerei anche, salvo che emerga una variante più cattiva, i richiami in funzione delle fasce d’età con più ...

