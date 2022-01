“Ormai è deciso”. GF Vip, cambia tutto. Ma la novità non piacerà per niente al pubblico (Di sabato 29 gennaio 2022) La notizia più brutta è purtroppo realtà. Mediaset è stata costretta a prendere una decisione sicuramente impopolare, ma necessaria, riguardante il ‘GF Vip’. Alfonso Signorini sarà rimasto male per questa scelta, anche se comunque se l’aspettava già. Certo, c’è chi ha sperato fino all’ultimo momento di un’inversione di tendenza rispetto al passato ma non è stato possibile. Il ‘Biscione’ è andato avanti per la sua strada e ha ufficializzato una news che comunque era nell’aria da tempo. Intanto, nella puntata di lunedì 31 gennaio del ‘GF Vip’ vedremo molto probabilmente l’addio di Gianmaria Antinolfi, come rivelato dal concorrente a Manila Nazzaro: “Lunedì me ne vado e martedì vado diretto a Milano che devo lavorare, ho moltissimo lavoro arretrato. Però il weekend me lo prendo, andrò a Parigi con Federica. Torno però per la puntata di lunedì, ma poi ci rivedremo direttamente in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) La notizia più brutta è purtroppo realtà. Mediaset è stata costretta a prendere una decisione sicuramente impopolare, ma necessaria, riguardante il ‘GF Vip’. Alfonso Signorini sarà rimasto male per questa scelta, anche se comunque se l’aspettava già. Certo, c’è chi ha sperato fino all’ultimo momento di un’inversione di tendenza rispetto al passato ma non è stato possibile. Il ‘Biscione’ è andato avanti per la sua strada e ha ufficializzato una news che comunque era nell’aria da tempo. Intanto, nella puntata di lunedì 31 gennaio del ‘GF Vip’ vedremo molto probabilmente l’addio di Gianmaria Antinolfi, come rivelato dal concorrente a Manila Nazzaro: “Lunedì me ne vado e martedì vado diretto a Milano che devo lavorare, ho moltissimo lavoro arretrato. Però il weekend me lo prendo, andrò a Parigi con Federica. Torno però per la puntata di lunedì, ma poi ci rivedremo direttamente in ...

