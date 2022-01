Meloni: “Siamo in un Parlamento dove si preferisce barattare 7 anni di Presidenza della Repubblica con 7 mesi di stipendio” (Di sabato 29 gennaio 2022) Che piaccia o meno, tutto si può rimproverare a Giorgia Meloni, ma non che non sia una persona corretta e coerente. Certo, dalla sua, ‘pena l’affiliazione’ ad una precisa coalizione, paga forse un po’ l’aver lasciato fin troppa carta bianca a Salvini in questa convulsa settimana di caotiche trattative. Certo è che, a parte, poi con calma il leader leghista dovrà rendere conto, soprattutto nell’ambito delle varie ‘trattative’ affrontate, di un atteggiamento mai chiaro e deci(siv)so. Meloni: “Nel centrodestra non ci sono figure che abbiano la dignità di ricoprire la carica di capo dello Stato? Ed ora, a vedere come è andata a finire, la leader di Fratelli d’Italia tiene a rimarcare ancora una volta il suo punto di vista, per l’appunto, fin troppo inascoltato in questa sette giorni di ‘passione’: “Penso che sia responsabilità di Fdi salvare la faccia ... Leggi su italiasera (Di sabato 29 gennaio 2022) Che piaccia o meno, tutto si può rimproverare a Giorgia, ma non che non sia una persona corretta e coerente. Certo, dalla sua, ‘pena l’affiliazione’ ad una precisa coalizione, paga forse un po’ l’aver lasciato fin troppa carta bianca a Salvini in questa convulsa settimana di caotiche trattative. Certo è che, a parte, poi con calma il leader leghista dovrà rendere conto, soprattutto nell’ambito delle varie ‘trattative’ affrontate, di un atteggiamento mai chiaro e deci(siv)so.: “Nel centrodestra non ci sono figure che abbiano la dignità di ricoprire la carica di capo dello Stato? Ed ora, a vedere come è andata a finire, la leader di Fratelli d’Italia tiene a rimarcare ancora una volta il suo punto di vista, per l’appunto, fin troppo inascoltato in questa sette giorni di ‘passione’: “Penso che sia responsabilità di Fdi salvare la faccia ...

