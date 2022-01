Meloni | «Mattarella non dovrebbe accettare Squallido baratto dei partiti per restare al governo»

(Di sabato 29 gennaio 2022) “Sarei stupita seaccettasse”. Mentre si rincorrono le dichiarazioni sulla rielezione del presidente uscente per uscire dal cul de sac e parte la corsa al copyright, Giorgianon cambia idea. E commenta con amarezza l’ultima ‘gamberata” del Parlamento. Rabbia e sconcerto.: sarei stupita seaccettasse Berlusconi ha appena comunicato con malcelata soddisfazione di essere stato lui a intervenire direttamente su, che la leader di Fratelli d’Italia va all’attacco. “Sarei stupita seaccettasse di essere rieletto Presidente della Repubblica. Dopo aver fermamente e ripetutamente respinto questa ipotesi”, così lain una nota. “Anche perché – aggiunge – sappiamo tutti che il secondo mandato presidenziale non può ...

La dimostrazione nella risposta che la Meloni ha lanciato dai social al suo alleato: 'Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci».