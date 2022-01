La serie tv in streaming più vista al mondo in questo momento non è di Netflix (Di sabato 29 gennaio 2022) Squid Game è diventato la serie più vista su Netflix e i titoli Marvel sono stati un successo di critica e pubblico sulla piattaforma Disney+, ma la serie oggi più richiesta al mondo, per una volta, non sta su queste piattaforme. Secondo i dati ottenuti da Parrot Analytics e raccolti da Insider US, la serie più vista al momento è di HBO Max ed è quella dedicata a Peacemaker. Sì, è lo spin-off di Suicide Squad con John Cena il più grande successo sulle piattaforme di streaming. Secondo l'analisi della società, Peacemaker è stato cercato 69,5 volte di più del resto negli ultimi 15 giorni. I dati, inoltre, riflettono sia l'interesse dei fan, sia la popolarità che l'interazione con la serie: Peacemaker svetta a tutto ... Leggi su gqitalia (Di sabato 29 gennaio 2022) Squid Game è diventato lapiùsue i titoli Marvel sono stati un successo di critica e pubblico sulla piattaforma Disney+, ma laoggi più richiesta al, per una volta, non sta su queste piattaforme. Secondo i dati ottenuti da Parrot Analytics e raccolti da Insider US, lapiùalè di HBO Max ed è quella dedicata a Peacemaker. Sì, è lo spin-off di Suicide Squad con John Cena il più grande successo sulle piattaforme di. Secondo l'analisi della società, Peacemaker è stato cercato 69,5 volte di più del resto negli ultimi 15 giorni. I dati, inoltre, riflettono sia l'interesse dei fan, sia la popolarità che l'interazione con la: Peacemaker svetta a tutto ...

