Kaio Jorge lascia la Juve? Un club spagnolo ora in pole

(Di sabato 29 gennaio 2022) per l’attaccante brasiliano dei bianconeri Ancheè in bilico in questi ultimi giorni di mercato invernale. L’attaccante bianconero potrebbere lantus in prestito. Su di luidi Serie A e non solo. Come riportato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, il brasiliano ha proposte per il prestito con il Granada attualmente in. Non è comunque escluso che rimanga se sarà ceduto Kulusevski. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Kaio Jorge

Calciomercato Juventus/ Tre club sue Nandez resta lontano I tifosi della Juventus sperano di poter presto festeggiare l'acquisto di Zakaria , elemento ideale per l'idea di calcio di ...Ascolta la versione audio dell'articolo Kaio Jorge potrebbe lasciare la Juventus: un club estero attualmente in pole. Gli ultimi aggiornamenti Anche Kaio Jorge è in bilico in questi ultimi giorni di m ...Alvaro Morata has seemingly accepted he will see out the season at Juventus, as Atletico Madrid are blocking his potential move to Barcelona. The striker is on a two-year loan worth €20m, with option ...