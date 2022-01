Il cacciatore di anoressiche | quando gli abissi dell’animo umano superano ogni limite

(Di sabato 29 gennaio 2022) Esplorare l’animoè sempre complicato, ma gettarsi neglipiù oscuri può portare alla luce storie che potrebbero superarepiù terribile fantasia. La perversione fa paura, ma parlare di cosa può fare la psiche umana può aiutare a riflettere e capire. L’indagine della mente perversa di un uomo sulle donne andrà in onda su NOVE, oggi sabato 29 febbraio alle 21 e 25, dal titolo Ildi. Un titolo parlante che rivela un’ossessione, una violenza su donne che dovevano essere necessariamente scheletriche. Matteo Garrone ne ha tratto un film liberamente ispirato, dal titolo Primo Amore Ildi: l’obbligo di dimagrire ed essere pelle e ossa Il nome “di” non è ...

La storia de Il cacciatore di anoressiche testimonia quanto l'animo umano possa percorrere abissi terribilmente oscuri ...La sua storia ha ispirato il film «Primo amore» di Matteo Garrone. Marco Mariolini, ex antiquario, costringeva a un dimagrimento al limite della denutrizione le sue compagne. La sua storia in un docu ...